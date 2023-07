Roma | Tiago Pinto non raggiunge i 30 milioni di plusvalenze | i giallorossi dovranno pagare una piccola multa

(Di domenica 2 luglio 2023) Lanon è riuscita ad ottenere 30dientro il 30 giugno 2023. Il club dovràunaLanon è riuscita ad ottenere 30dientro il 30 giugno 2023 e dovràunaalla UEFA per aver violato gli accordi del Financial Fair Play. Secondo quanto riportato da Sky Sport, infatti,, nonostante le cessioni a titolo definitivo di Kluivert, Missori, Volpato, Tahirovic, Providence e Carles Perez è riuscito solamente a sfiorare la cifra-obiettivo. Per questo motivo, il club giallorosso pagherà solamente unaalla UEFA, con ...

- Il pericolo era altissimo. Svendere per rispettare gli impegni presi con la Uefa sul settlement agreement.Pinto ha schivato la pallottola trovando i 30 milioni dalle cessioni di Kluivert,...Lainsegue il ragazzo di Fidene già dalla scorsa stagione quando aveva l'accordo col giocatore ... Spunta Renato Sanches L'alternativa a Frattesi più che individuata daPinto è stata proposta ...A costo di non svendere i titolari, laha scelto di pagare una multa alla Uefa , anche se di minima entità (sotto i 5 milioni). La proprietà ha dato la direttiva aPinto di non toccare le colonne portanti della squadra per ...

Calciomercato Roma, Tiago Pinto ce l’ha fatta | Il mister si sfrega le mani Romanista

Altro colpo di mercato in arrivo in casa Roma: il calciatore piace anche all'Inter, ma Pinto potrebbe anticipare i nerazzurri.Gianluca Scamacca continua a essere la prima scelta per l'attacco. Il club giallorosso, nella prossima settimana avrà ancora una volta dei contatti con il West Ham per arrivare all'attaccante romano.