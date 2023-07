Roma | Shomurodov | c'è una richiesta in Turchia

... il Galatasaray apre nuovamente le porte a. Secondo quanto riportato dal quotidiano ... Il giocatore, ha un contratto con lafino al 2026 , ma le sue buone prestazioni con la nazionale ...Arrivi : N'Dicka (d, Eintracht Francoforte), Aouar (c, Lione), Villar (c, Getafe),(a, Spezia), Vina (d, Bournemouth), Reynolds (d, Westerloo). Partenze : Tahirovic (c, Ajax), Missori ...A due giorni dalla fine di giugno (che vuol dire chiusura di bilancio) lapuò festeggiare ... A partire dagli altri esuberi rimasti sul groppone:, Vina e Villar per diversi motivi hanno ...

Calciomercato Roma, Shomurodov verso il Galatasaray: la formula Giallorossi.net

Il club che ha accolto Zaniolo pochi mesi fa si fa nuovamente avanti con l'uzbeko. Le nuove norme del TFF potrebbero facilitare l'operazione ...Gli ultimi aggiornamenti sulle trattative dei giallorossi Eldor Shomurodov tornerà nuovamente alla base, ma non con lo status di “impiegato a tempo indeterminato”. La Roma, già dalla scorsa estate, av ...