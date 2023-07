Roma | quattro minorenni sfrecciano in monopattino sulla corsia preferenziale – Il video

(Di domenica 2 luglio 2023) Le nuove regole del codice della strada sui monopattini elettrici potrebbero essere approvate a breve. Ma nell’attesa, c’è chi testa i limiti di questi mezzi e quelli della legalità.ragazzi, all’apparenza tutti, sono stati filmati mentre sfrecciavano lungo laper il trasporto pubblico di viale Eritrea, a. Mentre igiovani, avvinghiati l’uno all’altro cercando di non cadere, ondeggiano pericolosamente da una parte all’altra della carreggiata nel tentativo di evitare le buche sull’asfalto, sorgono i dubbi: a chi è intestata la carta usata per noleggiare il mezzo? Cosa succederebbe se facessero un incidente? Chissà se è quello che pensava il passeggero dell’autobus che li ha ripresi facendoli diventare virali, poco dopo che – senza ...

Un gesto spericolato ha catturato l'attenzione di tutti sulla rete:giovani hanno deciso di salire tutti insieme su un monopattino elettrico, sfrecciando sulla corsia preferenziale di. Le ...- INSU MONOPATTINO Estratto da www.corriere.it Insu un monopattino elettrico sulla corsia preferenziale degli autobus: sono i ragazzini ripresi in un video girato a, a ...... poi più nulla: una tela dimetri e mezzo per due e mezzo, sparita. Immaginiamola appesa ... Ora c'erano otto tele B20 della ditta Poggi di" le stesse di Schifano, Picasso, De Chirico, Dalì,...

Roma, quattro minorenni sfrecciano in monopattino sulla corsia ... Open

In quattro su un monopattino elettrico circolando sulla preferenziale. È l'ultima, pericolosa, follia messa in atto da quattro ragazzini a Roma, le cui immagini ...Domani alle 21 il debutto contro i padroni di casa: il c.t. Bollini può contare su quattro finalisti del torneo U20 in Argentina ...