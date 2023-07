Roma | da Kamada a Sanches | Mou studia il piano anti-Frattesi che fa bene anche all'attacco

(Di domenica 2 luglio 2023) Rinunciare a, ed aver un extra budget per l’. L’idea in queste ultime ore sta solleticando Mourinho e Pinto che...

Se dovesse arrivare Sanches (oa zero) laincasserebbe 10 - 12 milioni dalla clausola di Frattesi avrebbe poi oltre 30 milioni da poter usare per la punta. E a quel punto non sarebbe un ...Stesso discorso anche per Pulisic del Chelsea, mentre c'è più mistero attorno a: il ... il giocatore, inoltre, ha una preferenza per la, altra pretendente in lizza, dunque attualmente ...Subito è arrivato il commento dell'account della, che ha risposto al 'Faraone' con un ... Psg *Si attende soltanto l'ufficialità del suo passaggio all'Inter Miami in Mls DAICHI* Valore di ...

Kamada ancora senza squadra, la Roma sta provando a inserirsi: la situazione Giallorossi.net

In attesa dei crismi dell`ufficialità è già fitta di impegni l`agenda di Cristiano Giuntoli da nuovo dirigente apicale della Juventus. L`ex dirigente del Napoli apprezza Fabiano Parisi (Empoli) per la ...Il portoghese è stato offerte quasi un mese fa, reazione tiepida di Mou che però potrebbe usare il budget risparmiato per Frattesi per prendere il bomber mancante e completare la rosa. In corsa anche ...