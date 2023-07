Roma | Caterina Balivo si gode la giornata estiva in un ristorante tipico della Capitale | il dessert è pazzesco

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di domenica 2 luglio 2023) La presentatricerivela uno dei suoipreferiti a: ilqui è davvero speciale. Curiosi di conoscere dove si trova questo posto speciale? Pur essendo napoletana di origini,vive aormai da anni ed è quindi avvezza ai saporicucinache sembra apprezzare particolarmente. D'altra parte, il capoluogo laziale resta la meta turistica preferita degli italiani e degli stranieri non solo per le tante attrazioni che offre, ma anche per il cibo. Insomma,resta un autentico tesoro per tutta la nazione. Ma dove si possono mangiare dei piatti locali tipici da leccarsi i baffi? Abbiamo qualche idea in merito proprio ...