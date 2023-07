Lo ha detto il Papa, riferendosi alCorano in Svezia, in una intervista al direttoregiornale emiratino Al Ittihad, Hamad Al Kaabi, che verrà pubblicata domani e della quale è stata ...Leggi Anche Stoccolma, proteste e un arresto dopo il primoCorano - La Turchia reagisce: 'Inaccettabile vilipendio' Il gesto è stato condannato dal governo svedese, che lo ha definito un atto 'islamofobico'. TI POTREBBE INTERESSARE... quando un 37enne iracheno di nome Salwan Momika ha bruciato una copiaCorano davanti ad una moschea a Stoccolma. Lo riportano media locali. I manifestanti hanno gridato slogan anti - svedesi e ...

Rogo del Corano in Svezia, il Papa: "Sono indignato" TGCOM

Papa Francesco ha detto di essere "indignato e disgustato" per il rogo del Corano avvenuto nei giorni scorsi in Svezia, davanti alla moschea centrale di Stoccolma. La polizia svedese aveva autorizzato ..."Qualsiasi libro considerato sacro dalla sua gente va rispettato per rispetto di chi ci crede", ha ricordato il Pontefice.