Roccaraso e l’orsa Bambina | il Comune rispolvera l’ordinanza per garantire la sicurezza

(Di domenica 2 luglio 2023) Il sindaco Francesco Di Donato ha ricordato che è strettamente vietato avvicinarsi agli esemplari di Orso bruno marsicano a piedi, in auto o con qualsiasi mezzo a una distanza inferiore a 300 metri. Questa disposizione mira a evitare incontri ravvicinati che potrebbero risultare pericolosi per entrambe le parti coinvolte. È altresì vietato illuminare gli orsi con lampade o altre fonti luminose, a meno che non sia per scopi di dissuasione e solo da personale autorizzato. Tale misura è necessaria per non disturbare gli animali eil loro benessere. Il mancato rispetto di queste disposizioni comporta sanzioni che vanno da 25 a 500 euro. È importante che la comunità comprenda l’importanza di seguire queste regole al fine diladi tutti, inclusi gli orsi stessi. @ilmessaggero.it Dopo Juan Carrito, la ...