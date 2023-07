Ritrovata la 23enne scomparsa nel Salernitano | Brenda Cuomo vagava a Napoli vicino alla Stazione centrale

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023), ladi cui non si avevano notizie da venerdì, è stata. La ragazza di Pellezzano, in provincia di Salerno,. Fondamentali le indagini degli inquirenti, questa mattina la sua automobile era stata segnalata a Secondigliano. Sollievo quindi per i parenti e soprattutto per la madre, Monica Iannicelli, che stamattina aveva lanciato un appello a chiunque avesse visto la figlia. “Mi basta sentire solo la tua voce! Ti prego, anima mia, non lasciarmi così Qualsiasi cosa la sistemiamo insieme come sempre…chiamami ti scongiuro!! – ha scritto Monica Iannicelli, su Facebook rivolgendo un appellofiglia – Cuore, voglio solo ...