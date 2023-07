Ritorna a Eataly Lingotto "Cinema in 35mm"

anche quest'anno l'appuntamento con il cinema all'aperto aLingotto e questa volta in una veste completamente nuova, con l'eccezionale proiezione di pellicole in 35 millimetri. Dal 4 ...anche quest'anno l'appuntamento con il cinema all'aperto aLingotto e questa volta in una veste completamente nuova, con l'eccezionale proiezione di pellicole in 35 millimetri. Dal 4 ...

Terrazza Eataly Lingotto: arriva il Cinema in 35 mm! TorinoFree.it

Una speciale rassegna in pellicola assieme a Hiroshima Mon Amour e Museo Nazionale del Cinema. Ritorna l’appuntamento con il cinema all’aperto a Eataly Lingotto e questa volta in una veste completamen ...