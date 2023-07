Rinnovo Osimhen | c’è una novità nel nuovo contratto con il Napoli

Leggi su spazionapoli

(Di domenica 2 luglio 2023) Victorè uno degli uomini mercato delche non intende perderlo e sta facendo di tutto per trattenerlo: ora firma il. Il bomber nigeriano è diventato il vero imprescindibile della squadra partenopea dopo la strepitosa stagione disputata. I suoi gol hanno trascinato ildi Luciano Spalletti alla vittoria dello Scudetto e ha contribuito in maniera importante al raggiungimento dei quarti di finale di Champions League. Futuro: resta ale firma ilLe voci sul futuro die sulla possibile cessione in questa sessione estiva si stanno pian piano affievolendo. Aurelio De Laurentiis non intende cedere a cuor leggero uno dei centravanti più forti d’Europa e ha chiesto cifre da capogiro, che oscillano tra i ...