Ricercare giocando | una contaminazione che fa bene al progresso

(Di domenica 2 luglio 2023) “Houston, We have a problem!” è la frase che molti di noi hanno sentito dire e che ci ricorda il messaggio che si scambiarono l’equipaggio dell’Apollo 13 e il mission control center della Nasa di Houston. Dinanzi a un problema come questo, o più genericamente una situazione incerta o difficile, come risponderemmo? Una prima reazione potrebbe essere di natura emotiva. In questo caso potremmo quindi mostrare, ad esempio, qualche segno di preoccupazione e sarebbe più che comprensibile, qualora fossimo nello spazio e lo Shuttle su cui ci troviamo avesse un guasto. Una reazione di diversa natura potrebbe comportare, invece, l’interesse a voler meglio comprendere le cause del possibile rischio o del danno. Questa ci condurrebbe a una diagnostica accurata, a formulare ipotesi su come intervenire per risolvere il problema, valutando quindi i relativi pro e contro, e a decidere infine la strada ...