Ricerca | via al bando da 10mila euro per gli scienziati under 40

Leggi su ildenaro

(Di domenica 2 luglio 2023) Prende il via oggi, in occasione della settimana dedicata alla sclerodermia, il premio ‘Alessio Mustich’ rivolto a40 impegnati nellasulla sclerodermia giovanile, patologia di cui soffriva il bimbo al quale è intitolato il riconoscimento. Il, promosso da Apmarr (Associazione nazionale persone con malattie reumatologiche e rare) con il supporto scientifico di Reumaped (Società italiana di reumatologia pediatrica), mette in palio un totale di 10mila euro che verranno assegnati a due progetti divincitori durante la cerimonia di premiazione in programma a Firenze in occasione del Congresso nazionale Reumaped (16-18 novembre). Alessio era un bambino di 10 anni con un’irrefrenabile voglia di vivere. Alla sua tenera età – lo ricorda una nota – era già attivo in Apmarr, ...