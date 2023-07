Resta bloccato in parete a Castione | intervengono elicottero e soccorso alpino

(Di domenica 2 luglio 2023)della Presolana. Una persona è rimasta bloccata su unarocciosa adella Presolana, domenica mattina 2 luglio intorno alle 9.30. Incapace di proseguire nella sua ascesa e impossibilitata a scendere, ha chiamato i soccorsi. Non si sa ancora se l’uomo incrodato sia ferito o meno. Per riportarlo sul sentiero sono intervenuti i tecnici dele l’elidel 118 che lo hanno raggiunto lungo la via Bramani-Ratti, una delle vie “storiche” del versante meridionale della Presolana, tra le più frequentate e famose. Le operazioni sono tutt’ora in corso. Seguono aggiornamenti.

