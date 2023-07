Rapita per errore | telefonata choc al padre di Kata | la nuova pista

Leggi su iltempo

(Di domenica 2 luglio 2023) Mentre non c'è traccia della piccolascomparsa a Firenze ormai venti giorni fa c'è una novità sul lato delle indagini, tutta da valutare da parte degli inquirenti. Secondo quanto riporta Repubblica, ildella bambina peruviana di 5 anni avrebbe ricevuto unaarrivata proprio dal Paese sudamericano. Nella chiamata una voce ha detto all'uomo che"è stataper". Gli investigatori hanno fatto scattare i dovuti accertamenti ma secondo quanto viene riportato è presto per stabilire la concretezza dellapossibile. Non è la prima chiamata che la famiglia di Mialeya Chiclio Alvarez, questo il nome per esteso della bambina, ha ricevuto in questi giorni, quelle precedenti si sono rivelate ...