Rai3 perde un altro pezzo? Il saluto commosso di Maurizio Mannoni a Linea notte | «Andiamo in vacanza | diciamo… poi non so» – Il video

Leggi su open.online

(Di domenica 2 luglio 2023) Il giornalista del Tg3 Maurzionipotrebbe non tornare alla conduzione diper la prossima stagione, dopo una tratti criptico nell’ultima puntata andata in onda venerdì 30 giugno. In onda da sei stagioni, le ultime caratterizzate da duri scambi con Bianca Berlinguer, accusata spesso di sforare l’orario di chiusura di Cartabianca,sembra aver suonato per l’ultima volta il suo “gong”, dopo che verso la fine della puntata ha salutato così la corrispondente Rai da Parigi, Giovanna Botteri: «No… io vorrei salutarti… ti ho già promesso che… che metterò al sicuro il gong…». Botteri scherza un po’ sorpresa: «Sì ma non è che ora mi saluti adesso così, perché noi non siamo preparati. Non siamo pronti, quindi non puoi farlo».quindi risponde: «No… io e ...