Rai | cosa cambia con la nomina del nuovo Ad? Torna l' idea Giletti | Report in stand - by | Fazio verso l' addio

(Di domenica 2 luglio 2023) ... specie da che con il conduttore di Non è l'Arena, in uscita da La7, ha un ottimo rapporto. ... Da un lato le nomine dei tg, dall'altro le direzioni di genere: un unico incastro. Per i tg serve il voto ...

Al netto degli incastri, la riformasarà più blanda di quanto si annuncia alla vigilia. Sergio e Rossi conoscono la macchina e non intendono farla a pezzi. Anzi: è stato Rossi il grande promotore ...... 'Ma no, fu solo un incitamento - disse per poi difendere l' amico - Di Chinaglia lache più ... Si reinventò telecronista, commentatore apprezzato nella sua esperienza in. La notizia della sua ...E noi qui, a premiare come podcast dell'anno il "c'entra" dove Chiara Alessi prova che c'e ... autrice di reportage, conduttrice di programmi di successo in radio e tv per le reti. ...

''Ma cosa mi dici mai'': arriva Topo Gigio Rai Storia

Poi, come quest’anno, arriverà una nuova serie di “Temptation island” estiva su Canale 5. Cosa cambia in Rai Per quanto riguarda altri traslochi o “fine rapporto”, Bianca Berlinguer sta tenendo banco ...Stasera in TV, Domenica 2 Luglio 2023: Scopri cosa c'è da vedere in TV oggi con la nostra Guida TV completa con i Migliori Film in prima e seconda serata su Rai, Mediaset e su tutti i principali canal ...