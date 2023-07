Ragazza scomparsa a Salerno | continuano le ricerche della 23enne

Leggi su tg24.sky

(Di domenica 2 luglio 2023)ledi Brenda Cuomo, ladi 23 anni residente nella frazione Capriglia di Pellezzano, in provincia di, di cui non si hanno più notizie da venerdì 30 giugno. Secondo quanto ricostruito finora, la giovane si sarebbe allontanata a bordopropria auto, un'utilitaria bianca non dotata di geolocalizzatore, senza portare con sé il cellulare, lasciato a casa. L'ultimo contatto telefonico lal'ha avuto con la madre venerdì alle 14.30. In serata è stata la stessa madre a lanciare l'allarme quando al suo rientro non ha trovato la figlia in casa. Secondo quanto riferito dai genitori agli investigatori, lanon aveva problemi di droga o depressione.