Quinta notte di fuoco in Francia 719 arresti | ma per Darmanin situazione più tranquilla

(Di domenica 2 luglio 2023) Solo a Parigi impiegati 7mila agenti, misure di sicurezza speciali sugli Champs Elysées, dopo l'annuncio circolato sui social media secondo cui il celebre viale parigino sarebbe stato il punto di ritrovo delle proteste. Scontri maggiori a Marsiglia. Violenze urbane anche a Losanna, in Svizzera

Ancora disordini e centinaia di arresti in Francia dopo la di proteste legate alla morte del giovane Nahel, il ragazzo ucciso da un agente di polizia. Tuttavia, secondo le autorità francesi, le proteste sono state molto meno intense rispetto ai giorni precedenti. Altri 719 arresti in Francia questa notte, la quinta di violente proteste dopo l'uccisione da parte della polizia di Nahel, un giovane 17enne a Nanterre, nella banlieue parigina. Parigi, Marsiglia e Lione tra le città più colpite con disordini, saccheggi e danni alle proprietà.

E’ stata un’altra notte di violenze e disordini quella appena terminata in Francia. Per atti di violenza la polizia ha effettuato 120 arresti nella sola Parigi. Lo ha comunicato – come riporta Le Mond ...Gli agenti effettuano controlli e una parziale evacuazione degli Champs-Elyse'es nell'ambito di una numerosa presenza di polizia dispiegata ...