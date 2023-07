Quello scienziato di Calvino

Leggi su panorama

(Di domenica 2 luglio 2023) Universo e altrovi cosmici, leggi della fisica, botanica e natura come metafora per comprendere la società e il mondo. A 100 anni dalla Nascita, il grande scrittore dimostra ancora oggi la sua inconfondibile originalità. A cent’anni dalla nascita di Italo, non possiamo rendergli tributo più grande che riconoscere l’originalità del suo universo letterario, per nulla in sintonia con gli scopi e i modi di usare la parola di altri scrittori. Nella particolarità della sua creazione, la scienza aveva un posto di rilievo, fornendo immagini divenute di volta in volta avventure fantastiche, metafore per comprendere il mondo, indizi per svelare aspetti della nostra società, dalle Cosmicomiche alla Trilogia dei nostri antenati, da Palomar alle Città invisibili. In una lettera del 1965 allo scrittore tedesco Hans Magnus Enzensberger,scriveva: «Io ...