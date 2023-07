Quando uscirà The Sims 5? Sarà un titolo completamente F2P?

Leggi su esports247

(Di domenica 2 luglio 2023) Il prossimo gioco della serie Thepotrebbe nascere già in partenza come un free-to-play. Utilizzare il condizionale è d’obbligo visto che ad oggi non si conosce una data certa del rilascio dell’ultima fatica di Electronic Arts e Maxis ma, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe avvenire nel corso del prossimo anno. Alcune voci di corridoio hanno insinuato che The5 potrebbe uscire sin dalla sua nascita comealla luce di un evento occorso in questi giorni nel profilo pubblico di Maxis, la casa di sviluppo del gioco. Maxis ha, infatti, recentemente postato sul suo profilo social un’offerta di lavoro inerente a Project Renè, nome in codice di The5, facendo riferimento a quest’ultimo come unfree-to-play. La notizia non dovrebbe sconvolgere più di tanto ...