Quando gioca Sinner a Wimbledon? Orario | programma | tv | avversario | streaming

(Di domenica 2 luglio 2023) Inizia finalmente. Il centro del mondo tennistico sarà all’interno dell’All England Club per le prossime due settimane, per poter assistere alle cavalcate che decreteranno i successori di Novak Djokovic ed Elena Rybakina. Subito in campo Jannik, che avrà l’onore di chiudere ildella prima giornata contro Juan Manuel Cerundolo. Un cognome conosciuto, ma non si tratta di Francisco, numero 19 al mondo e fresco vincitore di Eastbourne. Ad affrontare l’azzurro sarà il fratello minore, che salì alla ribalta nel 2021, al debutto nel circuito maggiore, fece suo il torneo di Cordoba partendo dalle qualificazioni battendo in finale un vecchio volpone della terra come Albert Ramos-Vinolas. Da lì però, complice anche un infortunio all’anca, non è più riuscito a ripetersi. Si tratta di un impegno ...