Quando gioca Musetti a Wimbledon? Orario | programma | tv | avversario | streaming

(Di domenica 2 luglio 2023) Inizia luglio e il tennis attende con impazienza l’apertura del torneo di. L’All England Club sarà protagonista assoluto della scena nelle prossime due settimane da domani fino al prossimo 16 luglio. Ad aprire i giochi ci sarà anche Lorenzo, che debutterà con Juan Pablo Varillas sul campo 14. Unche porta alla mente brutti ricordi al tennista di Carrara. Il loro unico match nel circuito maggiore risale allo scorso febbraio, ai quarti di finale del torneo di Buenos Aires; il peruviano ebbe sorprendentemente la meglio con un doppio 6-4, facendo partire un periodo assai poco performante per il tennista azzurro. Ma da allora l’allievo di Simone Tartarini ne ha fatti di passi in avanti. Lorenzo ha riacquisito le proprie certezze in campo inanellando dei discreti risultati e raggiungendo i quarti sia a Stoccarda ...

Quando gioca Sinner a Wimbledon Orario, programma, tv, avversario, streaming OA Sport

Inizia finalmente Wimbledon. Il centro del mondo tennistico sarà all'interno dell'All England Club per le prossime due settimane, per poter assistere alle cavalcate che decreteranno i successori di No ...Medvedev e Rublev hanno vinto oltre il 60% delle partite giocate su questa superficie, non brillano Ruud e Rune. L'approfondimento a cura di Ferruccio Roberti ...