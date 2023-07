Quando ero giovane Al Bano devasta la sinistra | chi gode in tv | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Non sarà un imprenditore come Flavio Briatore, ma AlCarrisi, classico self made man del Sud e uomo della terra prestato (con successo mondiale) alla canzone condivide con il cuneese saggezza e pragmatismo popolari. Spiriti quasi di un'altra epoca, sicuramente poco a loro agio nell'età (si spera, finita) del reddito di cittadinanza e dei sussidi a pioggia. Ospite di Paolo Del Debbio a Dritto e rovescio su Rete 4, per l'ultima puntata stagionale, il Leone di Cellino San Marco, che possiede una grande tenuta vinicola nella sua Puglia, ha parlato con cognizione di causa del problema della manodopera estiva. «Si dice che non ci sia lavoro maarriva il lavoro poi chi può fugge come se fosse una malattia», è il paradosso di Carrisi. «I tempi sono cambiati.ero ragazzo io non stavo a guardare quante ...