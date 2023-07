Psg | Luis Enrique vuole anche Joao Felix ma a una condizione

Leo stava giocando al, non volevo che si sentisse sotto pressione. Abbiamo parlato a Barcellona,... Soprattutto per i ragazzi dell'accademia" ESuarez "È sotto contratto, ha una clausola, e ......di Sanches che nell'ultima stagione alha avuto quattro infortuni muscolari e giocato appena 905 minuti spalmati su 27 partite tra campionato e coppe. Con l'addio di Galtier e l'arrivo di...Commenta per primo Non è ancora stato annunciato come nuovo allenatore del, eppureEnrique si sta già muovendo per convincere nuovi giocatori a seguirlo a Parigi. Secondo Relevo , la sua prima richiesta sarebbe Joao Felix , tornato all' Atletico Madrid dopo il ...

Psg, Luis Enrique ha già scelto il primo colpo della sua era ItaSportPress

Trasferimento possibile Solo nel caso Neymar decidesse di salutare Parigi una volta per tutte. Tutto nelle mani del brasiliano ...Victor Osimhen resta o va via Dipende chiaramente dalle offerte che arriveranno ad Aurelio De Laurentiis, che lo valuta oltre 150 milioni di euro.