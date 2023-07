Proteste in Francia | assalito bus di turisti cinesi

A Marsiglia un autobus che trasportava turisti cinesi è stato assalito dai manifestanti. La città ha vissuto un'altra notte di disordini dopo la morte ...Ancora disordini e centinaia di arresti indopo la quinta notte dilegate alla morte del giovane Nahel, il ragazzo ucciso da un agente di polizia. Tuttavia, secondo le autorità francesi, lesono state molto meno ...Altri 486 arresti inquesta notte, la quinta di violentedopo l'uccisione da parte della polizia di Nahel, un giovane 17enne a Nanterre, nella banlieue parigina. Al aggiornare il bilancio, secondo quanto ...

Ancora violenze in Francia. Morto un manifestante caduto da un tetto - Morte di Nahel: fondo per la famiglia dell'agente che lo ha ucciso raccoglie 175 mila euro - Morte di Nahel: fondo per la famiglia dell'agente che lo ha ucciso raccoglie 175 mila euro RaiNews

La tensione rimane alta, in particolare, a Marsiglia — Scontri a Losanna, dove un centinaio di giovani si è riunito nel centro prendendo di mira le vetrine dei negozi: 7 persone sono state arrestate ...Non si placano le proteste in Francia, dopo la morte del diciassettenne Nahel, ucciso per mano di un agente di polizia durante un controllo stradale. Nella quarta notte di violenze, è scappato anche i ...