Prof colpita da pallini | una docente | “Ai ragazzi è stato dato un 9 in condotta per non abbassargli la media Inquietante”

Leggi su orizzontescuola

(Di domenica 2 luglio 2023) Prosegue il dibattito in merito al voto in. Grande slancio lo ha avuto il caso di Rovigo, che ha portato molte riflessioni in merito, fra chi si è indignato per il 9 inai protagonisti (poi abbassati a 6 e 7) e chi invece ritiene eccessivo tale accanimento. L'articolo .