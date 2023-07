Prima regola | star bene con se stesse Quello che pensano gli altri va ditrettamente nello spam

Leggi su iodonna

(Di domenica 2 luglio 2023) Antonella Baccaro (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Parliamo di cose serie – mi richiama all’ordine sotto il sole giaguaro una delle lettrici più assidue -: molte mie amiche, per via della pancetta, indossano solo abiti molto larghi, con l’effetto di sembrare dei sacchi. Io invece continuo a mettere magliette aderenti, perché preferisco che si veda la pancetta, ma magari pure il punto vita e il seno. Chi sbaglia? La neurologia ci insegna che, se indossi vestiti larghi, il cervello di chi guarda pensa che li riempi tutti. Voi come vite? Eccoci qua catapultati in uno dei dilemmi dell’estate tipici delle over: over di taglia, ma anche over 50, perché è a questa età che certe forme diventano graniticamente resistenti a diete e massaggi che non siano eseguiti seriamente. ...