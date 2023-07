Prima Pagina IN Edicola | svolta Brozovic Inter | Derby per Singo

Leggi su inter-news

(Di domenica 2 luglio 2023) La ‘IN’ anticipa i contenuti della rassegna stampa mattutina, ovviamente solo in relazione all’. Di seguito, in ante, i titoli dei principali quotidiani sportivi nazionali che hanno già svelato la proprianella versione cartacea in. CORRIERE DELLO SPORT, va all’Al-Nassr. Adesso Frattesi. L’accetta l’offerta degli arabi: 17,5 milioni più bonus. Al croato ingaggio da 24 a stagione. Marotta prova a chiudere con il Sassuolo. TUTTOSPORT E l’vira su! Ilcol Milan si allarga: Frattesi e Samardzic gli altri obiettivi comuni.-Al Nassr: c’è ...