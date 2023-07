Prezzi dei voli sempre più cari | ma il costo del carburante cala | mr Prezzi convoca le compagnie Vacanze salate anche per ombrelloni e hotel

(Di domenica 2 luglio 2023) Acquistare un biglietto per un viaggio in aereo è diventato ormai un salasso: stando all’analisi che il Corriere della Sera ha effettuato sulle piattaforme specializzate, nei primi sei mesi di quest’anno le tariffe deidall’Italia sono schizzate in alto, con un aumento del 47,5% (con giugno che si è chiuso con +52%). I dati preliminari di luglio, agosto e settembre mostrano aumenti in arrivo rispettivamente del 50%, del 50.4% e del 39%. E i valori non tengono conto dei servizi accessori, come l’imbarco prioritario, la scelta del posto e il bagaglio in stiva, che in alcuni casi raddoppiano la spesa. Ildi viaggiare per via aerea, insomma, ha avuto un’impennata. E questo nonostante nello stesso periodo ildelabbia registrato un calo medio del 22%, con punte del -40 e -45% tra aprile e il ...

Aumento prezzi del biglietto dei bus di Treviso, la rabbia dei pendolari: «Colpiti sempre noi che non abbiamo ilgazzettino.it

950 euro per andare da Milano a a Sharm el Sheikh. Se ne spendono 1.300 euro per andare alle Mauritius e oltre 1500 per la tratta Roma-Phuket, addirittura la destinazione Zanzibar viene a fare 1.700 e ...