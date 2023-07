Precipita da un tetto | operaio 19enne muore dopo cinque giorni di agonia

(Di domenica 2 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo trascorsonella preghiera e nella speranza. Purtroppo, con profondo dolore annuncio la triste notizia della perdita del giovane Pasquale, nostro concittadino, appena 19 anni”. La sindaca di Sant’Antonio Abate, Ilaria Abagnale, esprime il suo cordoglio per la morte – di cui riferiscono organi di stampa –didel giovanerimasto vittima di un incidente sul lavoro a Scafati. Il decesso di Pasquale Sansone nell’ospedale di Nocera Inferiore. Stava svolgendo lavori in un’azienda di torrefazione quando è caduto da un’altezza di 5 metri. “La nostra comunità – aggiunge la sindaca – commemora così un’altra giovane vita preziosa, per la quale, in segno di rispetto e riconoscimento, sarà proclamato un giorno di lutto cittadino, in concomitanza ...

Incidente sul lavoro questa mattina a Gela, in via Pergusa dove un ragazzo di 18 anni è caduto da 5 metri di altezza. Il giovane stava effettuando dei lavori suldi una palazzina di 4 appartamenti quando, ad un certo punto, è precipitato dal lucernario nel vano scala. Il 18enne ha battuto violentemente il capo perdendo conoscenza. Subito è stata chiamata ...E' precipitato da unmentre lavorava in un'azienda di Scafati. La comunità di Sant'Antonio Abate è in lutto per la morte di Pasquale, un ragazzo di 19 anni che due giorni fa è caduto mentre era ...Scafati . Non ce l'ha fatta il 19enne Pasquale S ., originario di Sant'Antonio Abate precipitato da un'altezza di 4 metri mentre stava svolgendo degli interventi di manutenzione suldi una torrefazione, nei pressi di via Dante Alighieri, a Scafati. Il ragazzo era ricoverato da martedì in rianimazione all'ospedale di Nocera Inferiore. La sua situazione era parsa fin da ...

Precipita da un tetto: morto operaio 19enne Lo Strillone

"Abbiamo trascorso giorni nella preghiera e nella speranza. Purtroppo, con profondo dolore annuncio la triste notizia della perdita del giovane Pasquale, nostro concittadino, appena 19 anni". La sinda ...E’ precipitato da un tetto mentre lavorava in un’azienda di Scafati. La comunità di Sant’Antonio Abate è in lutto per la morte di Pasquale, un ragazzo di 19 anni che due giorni fa è caduto mentre era ...