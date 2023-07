Porto | Taremi ammette | “So che ci sono tante offerte per me | ma…”

Commenta per primo Ai microfoni di Varzesh , ha parlato l'attaccante iraniano del, Mehdi. Queste le sue parole: ' Ci sono tante offerte per me, lo so. La prima è quella dell'Everton , cui non sono interessato. Ce ne sono altre. In passato ho detto no al Newcastle . ...2023 - 07 - 01 14:35:33 Milan, suspuntano gli arabi La pistaper il Milan si potrebbe complicare. Sull'iraniano delci sarebbe l'interesse - manco a dirlo - dell'Al Hilal. 2023 - ...Commenta per primo Il Manchester United ci prova per Mehdi. Il fantasista iraniano del, come riportato da Jornal de Noticias , è un obiettivo dei Red Devils che si inseriscono nella trattativa. Il giocatore era stato recentemente accostato ...

Porto, Taremi: "Ho un'offerta dall'Everton e poi altre due. I Toffees ... Milanpress

A vincere il premio della migliore prodezza è stata la doppia respinta nel match d'andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto ...Taremi Milan: spunta una nuova concorrente. La situazione sul futuro dell’attaccante iraniano e sulla valutazione del Porto Secondo quanto riportato da Jornal de Noticias, anche il Manchester United c ...