Leggi su pianetadonne.blog

(Di domenica 2 luglio 2023) Solo carne macinata di vitello, una patata lessa e il profumo agrumato… una meraviglia! A patto però che scegliate solo ingredienti sani e genuini. Una volta preparato il composto, conservatelo per una buona mezz’ora in frigorifero, ricoperta dalla pellicola, così da garantirvi una rosolatura perfetta. Succulente e delicate, regalano tanta soddisfazione al palato, offritele come aperitivo finger food o come secondo, in ogni caso lascerete tutti a bocca aperta.al: ingredienti e preparazione Per questa ricetta procuratevi: per le: patate lesse, 150 g carne macinata di vitello, 300 g uovo, 1 prezzemolo, q.b. sale, q.b. pepe, q.b., 1 solo la scorza per cuocerle: burro, 25 g succo di, 40 ml farina, q.b. olio extravergine d’oliva, q.b. rosmarino, q.b. prezzemolo ...