Pogba | futuro deciso | ecco cosa farà il francese

Leggi su juvedipendenza

(Di domenica 2 luglio 2023)non ha vissuto una stagione semplice; il centrocampista ha preso una decisione importante in merito al suo. Arrivato nella scorsa sessione estiva di mercato tra l’entusiasmo generale,sarebbe dovuto essere il giocatore in grado di far fare il salto di qualità al centrocampo di Allegri; l’idea dei bianconeri era di avere un rinforzo capace di portare, oltre alla sua esperienza, anche un numero importante di gol e assist. In una stagione decisamente negativa per la Juventus non possiamo non sottolineare le difficoltà avute dall’ex centrocampista del Manchester United.(LaPresse)I problemi sono iniziai sin da subito;, infatti, subisce il primo infortunio nel corso della preparazione estiva. Un problema lungo che lo costringe a saltare diverse partite e a dover rinunciare al ...