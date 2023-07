Pnrr | Fitto zittisce gli anti-italiani | Con un' operazione di realismo salveremo il Piano

... Marina Calderone, ministro del Lavoro e delle politiche sociali; il videocollegamento Raffaele, ministro per gli Affari europei, il sud, le politiche di coesione, il. A chiudere la ...raffaelegiorgia meloni, NEI PROSSIMI GIORNI OPERAZIONE DI REALISMO SUL- ROMA, 01 LUG - 'Nei prossimi giorni sulle proposte di modica dele sulla programmazione 21 - 27 della coesione, il governo porterà all'...... assicura, che difende ovviamente l'operato dell'esecutivo: 'La critica ricorrente è quella del ritardo sull'azione dell'Italia rispetto al. Voglio portare dei dati oggettivi: l'Italia ha ...

Fitto: 'Nei prossimi giorni operazione realismo sul Pnrr' Agenzia ANSA

La leader ai suoi: nessuna paralisi sui migranti. La spinta sul Pnrr. Fitto: a giorni le correzioni Tra gli ulivi della Puglia, dove è volata direttamente da Bruxelles per qualche ora di relax e per l ...In questa edizione: Alta tensione in Francia, oggi funerali Nahel, Zelensky: momento decisivo per adesione in Ue, PNRR, Fitto: operazione di realismo, Migranti, non si fermano gli sbarchi, Omicidio Mi ...