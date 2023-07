Più 13% di licenziamenti nel pubblico impiego Ma sono solo 491 su una platea di 3 | 2 milioni I dati sfatano lo stigma su fannulloni&furbetti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Sulla scia di alcuni casi di cronaca, clamorosi quanto limitati, si era alzata un’onda d’indignazione in tutto il Paese. Di più, uno tzunami di odio e furore che la politica ha cavalcato per nuove crociate. E invece no, la Pubblica Amministrazione italiana decisamente non è rappresentata da quelle vicende e neppure dal recente caso dell’insegnante di Chioggia presente per soli 4 anni al lavoro su 20 di carriera. Civoluti ben quattro lustri prima di darle il benservito, ma quel caso singolo non è lo specchio dei dipendenti pubblici italiani, spesso ingiustamente identificati con gli autori di pratiche meschine trasformate da media e politica in veri e propri tormentoni nazionali, come nel caso dei “furbetti del carrellino” e prima di loro dei presunti “fannulloni” di brunettiana memoria. La prova provata che non sia così arriva dalla Corte dei Conti che ha ...