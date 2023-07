Pisa | due morti in due distinti incidenti in mare a Marina di Vecchiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Le vittime sono un cinquantenne fiorentino e un 30enne polacco Due diversimortali a circa 500 metri l’uno dall’altro, adi, nelno, a causa delle condizioni del. La prima vittima, un cinquantenne della provincia di Firenze, è uno dei cinque passeggeri che si trovavano a bordo di una barca che si è rovesciata per il vento forte e ilagitato. La seconda vittima invece è un 30enne polacco, annegato a causa delle forti correnti mentre si trovava insieme a un’altra persona, poi soccorsa dal 118. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con un battello pneumatico e l’ausilio di una moto d’acqua. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Accade in provincia di: l'uomo, di origini polacche, era con il ragazzo, sedicenne, e un altro bambino di otto... pattuglie della Polizia sono intervenute insieme ai Vigili del Fuoco, a un equipaggio della Capitaneria di porto di Viareggio, alla Municipale di Vecchiano e agli operatori del 118.

(ANSA) - VECCHIANO (PISA), 02 LUG - Nessuna barca si è rovesciata, causando l'annegamento di una persona, a Bocca di Serchio, nel Pisano. Lo specifica la questura di Pisa rispetto alla prima versione ...Vecchiano (Pisa), 2 luglio 2023 – Terrore in una domenica che doveva essere di festa e di spensieratezza al mare. E che si è trasformata in pochi minuti in tragedia, con due vittime. Due persone sono ...