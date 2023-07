Piero Pelù gravemente ammalato annulla il tour | “Non avrei mai voluto darvi questa notizia”

Leggi su howtodofor

(Di domenica 2 luglio 2023) Nientenée estiva per. Il rocker fiorentino ha dovutore il“Estremo Live” per motivi di salute. E’ stato lui stesso ad annunciarlo via social. “Ho bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker” “Ragazzaccc miei, nonmaifarvicomunicazione ma a questo punto è inevitabile – ha scritto – Durante una session di registrazione a Milano ho subìto uno shock acustico forte dalle cuffie.cosa ha acutizzato gli acufeni coi quali già convivevo da molti anni rendendoli ora molto aggressivi e dopo vari controlli, fatti con i migliori otorini d’Italia, ho ricevuto l’unanime comunicazione che avrò bisogno di un riposo forzato per le mie orecchie di rocker, dunque, il ...