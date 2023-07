Piemonte | ragazzina aggrappata a un ramo nel fiume in piena | i pompieri la salvano video

Leggi su secoloditalia

(Di domenica 2 luglio 2023) Una ragazza di origini messicane è stata salvata nel primo pomeriggio di oggi daidel comando di Torino nelle acque tumultuose delStura di Lanzo, tra Borgaro e Caselle. La giovane si eraa unper resistere alla corrente del coro d’acqua che rischiava di inghiottirla. Ildel salvataggio dellada parte deiA portare in salvo la giovane sudamericana sono stati gli specialisti sommozzatori dei Vigili del fuoco elitrasportati dal velivolo Drago VF 51. Dopo essersi calati con il verricello dall’elicottero, e aver raggiunto la giovaneal, i sommozzatori l’hanno portata a bordo del velivolo con una manovra al verricello per poi condurla in una zona sicura. I vigili ...