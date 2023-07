Pharmacy technician condivide la sua incredibile esperienza di lavoro da casa | nessuna chiamata in un' ora! I lettori sono gelosi

Leggi su oggi-notizie

(Di domenica 2 luglio 2023) Oggi Notizie Lavorare daè diventato sempre più popolare durante la pandemia del COVID-19. Molti lavoratori sirivolti a TikTok perre le loro esperienze dida remoto e alcuni hanno svelato che il loroè così lento che passano ore senza. Un video TikTok virale mostra un tecnico di farmacia che non riceve chiamate da più di un'ora. Questo ha suscitato l'interesse degli spettatori, che si chiedono come sia possibile trovare undel genere. Alcuni commentatori hanno condiviso le loro esperienze, sostenendo che i loro lavori daerano molto diversi e molto più impegnativi. Questa disparità di esperienze solleva la curiosità su come si possa trovare unda ...