Pesto siciliano all’acqua in 5 minuti | dietetico | gustosissimo con sole 70 kcal!

(Di domenica 2 luglio 2023) Benvenuti amanti del sugo! Oggi andremo a leggere come realizzare un buon buon sugo ma senza cottura e tutto nel frullatore! Impiegando solo 10di tempo potremo preparare un sugo perfetto da spalmare su una fetta di pane croccante o per condire un piatto di pasta. Quasi dimenticavo: è possibile conservare questo sugo per 2 o 3 giorni al massimo in frigo. Vuoi un consiglio? Prima di lasciarlo in frigo aggiungi un giro d’olio nel vasetto dopo averlo utilizzato. Sugo al pomodoro ma senza cottura: Ingredienti per 6 persone 150 gr di acqua 1 cucchiaino di olio extravergine 50 gr di parmigiano grattugiato 30 gr di pecorino un mazzetto di basilico fresco 110 gr di pomodori secchi (NO sottolio) Peperoncino (a scelta) Preparazione: Per prima cosa dobbiamo riempire una ciotola con dell’acqua e immergerci i pomodori secchi. Lasciamo riposare i pomodori per due o tre ...