Peronospora | vitivinicoltura | nel foggiano “distrutti quasi totalmente i raccolti” Cia Puglia

(Di domenica 2 luglio 2023) Di seguito un comunicato diffuso da Cia: “Laha distruttosu cui, di qui alle prossime settimane, i viticoltori speravano di contare dopo un anno intero di lavoro. La situazione è gravissima a Cerignola, così come a Ordona, Carapelle, Orta Nova, Stornara, Stornarella e in più centri della provincia di Foggia. La Regionedeve procedere con la delimitazione dei territori colpiti e con la proposta di declaratoria dello Stato di Calamità al Ministero dell’Agricoltura”. Le parole di Gennaro Sicolo, presidente di CIA, riassumono le richieste che ieri, venerdì 30 giugno 2023, sono state al centro dell’assemblea pubblica convocata dall’organizzazione agricola. In un’aula consiliare gremita da tanti viticoltori, oltre ...

Sono queste le proposte che CIA Agricoltori Italiani di Capitanata e il Comune di Cerignola indirizzano al Ministero dell'Agricoltura per affrontare il disastro causato dallae i danni ...Piogge forti e continue.in ginocchio. La( Plasmopara viticola ) sta causando gravi danni nei vigneti. Le continue piogge che si sono verificate nei mesi di maggio e giugno, a volte accompagnate ......mirati a causa dei campi allagati per quella che si configura come una situazione alquanto allarmante figlia dei danni ad oggi incalcolabili causati dalla. Il mondo della...

Peronospora: vitivinicoltura, nel foggiano "distrutti quasi totalmente i ... Noi Notizie

“La peronospora in Capitanata ha distrutto quasi totalmente i raccolti, la situazione è gravissima a Cerignola e tanti altri centri della provincia di Foggia.Noi usiamo i cookies e altre tecniche di tracciamento per migliorare la tua esperienza di navigazione nel nostro sito, per mostrarti contenuti personalizzati e annunci mirati, per analizzare il traffi ...