Da 15° a 3°, una domenica positiva per Sergio, almeno guardando da dove partiva. Una boccata d'ossigeno dopo una serie di gare tutt'altro che positive. Verstappen: "Sotto con Silverstone, non ...

Da 15° a 3°, una domenica positiva per Sergio, almeno guardando da dove partiva. Una boccata d'ossigeno dopo una serie di gare tutt'altro ... Comunque per me è decisamente unrisultato, spero ...Alle sue spalle, unLeclerc , rallentato da qualche problema con le gomme ed il solito, riuscito a risalire dalla 15 a posizione in griglia. Carlos Sainz perde il podio per una penalità di ...Leggi anche F1 Gp Austria, Verstappen trionfa nella gara sprint davanti ae Sainz Quarto ... Oggi avevo unfeeling con la macchina, ho cercato di guadagnare tempo su Verstappen, ma non è ...

Perez: "Un buon podio, con Sainz battaglia dura ma corretta" Autosprint.it

Dopo la seconda posizione ottenuta ieri nella Sprint Race, Sergio Perez è tornato a podio quest'oggi grazie ad un'ottima rimonta. Il messicano è infatti giunto al terzo posto nel Gran Premio d'Austria ...Il messicano è soddisfatto di un terzo posto conquistato in rimonta, un risultato che può aiutarlo a ritrovare fiducia dopo una serie di gare che non erano state positive ...