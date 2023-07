È alla Grande Boucle per fare da ultimo uomo a Tadej, il Boss, come lo chiama lui. Non gregario: spalla, forse controcanto.lo sloveno c'ha il polso che si era rotto alla Liegi - ...Mai come stavolta avrebbero potuta giocarsela per davvero a carta, forbice e sasso.in fondo la prima maglia gialla del Tour 2023 è stata tutta una questione in famiglia: a casa ...Tadej...UAE - È la squadra del favorito. E di Trentin, A. Yates,Majka, Soler, Bjerg. LOTTO SOUDAL - ... Paura del Covidnon succeda quel che è accaduto al Giro d'Italia (squadre falcidiate dal ...

Perché Pogacar ha guadagnato secondi su Vingeegard: cosa è successo oggi al Tour de France OA Sport