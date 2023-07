Perché ci sono scontri in Francia? Cosa è accaduto a Nanterre? I motivi della protesta 

Il commento di Leclerc Secondo posto e umore decisamente diverso per Charles Leclerc : "... Ma c'è ancora lavoro da fare,chiaramente Max e Checo avevano un altro passo. Al via ho cercato ...Non è colpa mia se il Rigamonti - Ceppi non è adatto a fare la Serie B e in questa città non si può costruire uno stadio nuovoattorno cisolo montagne'.sicuro che ora sia di nuovo con Chiara. Non ho parole. Continuo a dire che mi sembra di vivere ... confessò poi agli inquirenti di aver agito'guidato da un demone'. Lo scorso marzo è stata ...

F1 | Perché Verstappen e Hamilton non sono stati investigati per ... Motorsport.com - IT