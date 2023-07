Per la Cia il ' golpe Prigozhin' ha provocato freddezza tra Putin e i vertici militari russi

Ne stanno parlando seriamente i vertici americani con quelli ucrainicercare di dare un senso ...secondo le quali all'incipit delle ultime operazioni d'attacco ucraine il direttore della, ......direttore della, William Burns, che ha parlato alla Ditchley Foundation, una no - profit, in Inghilterra, paragonando l'ammutinamento al caos che spinse la Russia nella rivoluzione del 1917....Gli americani informati dei piani di Kievla controffensiva: "Meglio non farsi illusioni". Zaporizhzhia fa di nuovo paura. "Ha combattutoi filorussi". Arrestato a Malpensa il guerrigliero italiano Alessandro Bertolini . Giulia Schiff sull'altro fronte fu trattata da eroina. Lo speciale contiene due articoli.

Washington Post, il capo della Cia in segreto a Kiev per “piano ucraino per la fine della guerra" RaiNews

L'ammutinamento dei paramilitari guidati da Evgeny Prigozhin avrebbe mostrato gli effetti devastanti della politica del presidente russo Vladimir Putin sulle forze militari, togliendo loro autorevolez ...Nella notte è scattato in varie città, tra cui la capitale Kiev, l’allarme per un attacco con droni lanciato dai russi da sud: le difese aeree hanno abbattuto tutti i velivoli scagliati contro la capi ...