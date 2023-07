Pensioni 2024 | aumenti e arretrati in arrivo da gennaio Importi aggiornamento 2 LUGLIO

(Di domenica 2 luglio 2023) Ultime notizie: anuovo conguaglio e: l’Istat ha confermato un tasso di inflazione superiore di quasi un punto a quello in base al quale è stato calcolato l’aumento degli assegni previdenziali dascorso. Questo significa che per i pensionati è inun nuovo conguaglio all’inizio dell’anno prossimo: appunto, la parte mancante rispetto all’adeguamento che ci sarebbe dovuto essere nel 2023, più gli. Una panoramica delle cifre.in base a tasso inflazione definitivo: l’Istat ha comunicato che il tasso di inflazione si è attestato ...

... quest'anno l'aumento sarà di 17,8 miliardi (+4,38%), nelsarà di 24,3 miliardi (+5,73%), nel 2025 di 11,2 miliardi (+2,50%) e nel 2026 di 12,1 miliardi (+2,65%). Oltre alle, sui conti ...L'incremento sarà di 2,7 punti percentuali per il, a prescindere dall'età, e spetta da gennaio 2023 a dicembre, compresa la tredicesima mensilità, tenendo conto anche delleerogate ...... la nuova esplosione di rabbia dopo le manifestazioni di protesta contro la riforma delledi poche settimane fa non è certo un bel biglietto da visita per i Giochi Olimpici di Parigied ...

Pensioni riforma opzione donna 2024: arriva l'ipotesi di uscita delle lavoratrici a 60 anni sul modello Ape sociale ...Tutti i numeri del report Unimpresa sulle spese italiane da qui ai prossimi anni per le pensioni: una peso per le casse statali ...