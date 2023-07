Pene ridicole e leggi scritte male | il traffico illegale di uccelli è un business che vale 15 milioni di euro L’inquirente | “Danno all’ambiente | serve un’aggravante”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di domenica 2 luglio 2023) Si fingono allevatori, disseminano i boschi di lunghe reti, catturano migliaia dini e poi via, iniziano a fare su e giù per mezzapa, con auto e furgoni, per coprire i 1500 chilometri che separano le campagne polacche (o della Romania) dal Nord Italia. Fanno decine di viaggi, in genere in primavera, che fruttano, per le persone attive nelillecito di volatili, centinaia di migliaia di. Sono italiani che vivono nell’Estpa e che si avvalgono dell’aiuto di cittadini locali. A volte vengono beccati, come la scorsa settimana, quando a Udine la Soarda (i carabinieri antibracconaggio) ha intercettato un carico di quasi 600 esemplari di cesene e tordi bottacci provenienti da Varsavia. Ma il più delle volte la fanno franca, spinti da un’attività a basso rischio e molto ...