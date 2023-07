Patrick Vieira riparte dallo Strasburgo | contratto triennale

(Di domenica 2 luglio 2023)dalla panchina dello. Lo ha annunciato lo stesso club di Ligue 1, precisando che il tecnico esonerato dal Crystal Palace lo scorso marzo ha firmato un. “Voglio dare il benvenuto a, che conosco dai tempi della nazionale e sono molto felice di accoglierlo a”, ha dichiarato il presidente del club, Marc Keller. “L’arrivo didovrebbe consentirci di fare ulteriori passi in avanti. Corrisponde al profilo che cercavamo: un allenatore con esperienza internazionale, con una buona conoscenza della Ligue 1 e con esperienza con i giovani calciatori. Siamo convinti che qui potrà svolgere un ottimo lavoro, in un ambiente sano e appagante. Lo ...

