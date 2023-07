Parolacce e sessismo | Sgarbi senza freni al Maxxi di Roma L’opposizione all’attacco

(Di domenica 2 luglio 2023) È bufera sull'intervento di Vittorioalla serata inaugurale dell'Estate al, il Museo del XXI secolo di. Il sottosegretario ha replicato alle polemiche - definite figlie di una "censura intollerabile" - scaturite da alcune sue dichiarazioni volgari. Persi è trattato di "un'azione intimidatoria inventata da alcuni dipendenti che hanno sollevato uno scandalo che non esiste". Il discusso critico d'arte ha anche difeso il presidente della Fondazione Alessandro Giuli, presente durante la serata e attaccato dalle opposizioni per non essere intervenuto a tutela del Museo. "Giuli non c'entra nulla, sono responsabile di quello che ho detto e l'ho detto in totale libertà" ha detto il sottosegretario alla Cultura.Tutto nasce la sera dello scorso 21 giugno sul palco allestito nel museo ...

Il sottosegretario, su YouTube, replica alle critiche per il linguaggio usato nella serata del 21 giugno al museo di Roma ...Un fiume di parolacce e di volgarità gratuita: è polemica per l’ennesima intemerata (stavolta clamorosa quanto meno perchè fuori contesto) di Vittorio Sgarbi. Il critico d’arte, che è sottosegretario ...