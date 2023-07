Parma | offerta monstre per Buffon dall’Arabia Saudita

(Di domenica 2 luglio 2023) Gianluigi, portiere e capitano del, ha ricevuto una grandeper terminare la carriera in ArabiaSecondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, sarebbe arrivata una maxia Gianluigi. Il portiere delguadagnerebbe infatti 15 milioni all’anno per i prossimi due anni. L’ex capitano della Juve ha davanti tre opzioni: continuare a giocare con il, con cui ha un contratto fino al 2024, dire addio al calcio o accettare la maxiproposta

Parma, offerta dall'Arabia Saudita per Buffon: tre soluzioni per il futuro Calciomercato.com

